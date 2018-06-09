Уволенный главред отказался «сытно урча отползать» от Forbes

Бывший главред российской версии журнала Forbes Николай Усков, об отстранении которого работодатель объявил 9 июня, заявил, что владелец издания Александр Федотов уволил его за участие в передаче «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы». Он также подчеркнул в Facebook, что увольнение — следствие его противостояния с Федотовым, регулярно вмешивавшимся в политику издания.

По словам Ускова, на прошлой неделе Федотов предложил ему расстаться по соглашению сторон и около 100 тысяч долларов в качестве компенсации, но менеджер отказался.

«Федотов отлично понимает, почему в ситуации, когда он полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалованья штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей, не платит налогов, аренды и прочего, прочего, прочего, он тем не менее должен предложить Ускову практически годовую зарплату. Все очень просто. Федотов надеется, что я буду молчать и, сытно урча, "отползу" в сторону "заниматься другими проектами". Но я этого не сделаю», — пишет Усков.

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Он заявил, что собственник Forbes с первого месяца предпринимал попытки вмешаться в политику издания. Поначалу их удавалось нейтрализовать, но после скандала с изъятием из зарплатного рейтинга сведений о главе ВТБ Андрее Костине, «отношения с Федотовым кардинально изменились», продолжает Усков. По его словам, акционер сначала согласился с доводами редакции оставить рейтинг в неизменном виде, однако внес правки в список, когда Усков был в отпуске, надавив на его заместителя Николая Мазурина (назначен исполняющим обязанности главреда). После этого коллектив Forbes обратился к Федотову с письмом о недопустимости вмешательства в редакционную политику. За этим последовало увольнение в декабре 2016 года журналистки Елены Зубовой, пытавшейся отсудить у владельца годовую зарплату за вмешательство в работу редакции (в распространенном тогда официальном релизе Усков говорил, что удивлен действиям журналистки, поскольку редакция работает независимо от акционера — прим «Ленты.ру»). После череды скандалов в российский Forbes приехала инспекция из США.

По возвращении из отпуска Усков наладил отношения с владельцем, высказав свои претензии, однако спустя время собственник попытался внести изменения в устав редакции, продолжает Усков. «Я наотрез отказался их подписывать, предупредив, что вынужден буду обратиться к хозяевам бренда, команде и в прессу. Этого мне не простили», — заявил менеджер, отметив, что после этого инцидента давление на него стало нарастать. По его утверждению, в сентябре 2017 года Федотов намеревался его уволить в преддверии столетия Forbes.

Усков пообещал обратиться в суд с заявлением о несоблюдении финансовых договоренностей перед сотрудниками издания.

По версии компании ACMG, которая владеет правами на выпуск Forbes в России, договор с Усковым был расторгнут из-за неудовлетворительного качества работы и систематических нарушений трудовой дисциплины», а также пункта трудового договора «о неконкуренции», предполагающего запрет на участие главреда в «сторонних мероприятиях других брендов».

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