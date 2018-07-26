В Forbes назначили нового главреда и потушили свет

Исполняющим обязанности главного редактора российской версии журнала Forbes назначен Андрей Золотов, говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении компании ACMG, которая владеет правом на выпуск журнала. Ранее Золотов занимал пост главреда Forbes Life.

Одновременно с назначением сотрудники Forbes сообщили в социальных сетях о том, что некоторым из них отключили доступ к системе управления контентом на сайте, а затем в редакции отключился свет.

Выпускающий редактор сайта в forbes.ru Екатерина Еременко отмечает в Facebook, что электричество отключили в момент постановки на сайт материала, касавшегося бизнеса братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Ранее статья «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской пропала из августовского номера Forbes, который был отпечатан 25 июля.

В пресс-службе группы ACMG заявили, что материал отправлен на доработку после замечаний юридической службы издания, сообщало ТАСС. В связи с этим прежний и. о. главреда Николай Мазурин обратился в прокуратуру, чтобы выяснить, «нарушает ли запрет юридической службы Forbes российское законодательство».

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Мазурина назначили главредом 9 июня на смену уволенному Николаю Ускову. При Ускове Мазурин занимал пост шеф-редактора издания. В распространенном релизе ACMG называла Мазурина «экспертом в области деловой журналистики».

Усков после увольнения рассказал о конфликте коллектива Forbes с акционером журнала Александром Федотовым. По его словам, Федотов неоднократно вмешивался в политику издания, а также полгода не платил гонорары авторам, фотографам и агентствам, задерживал и не доплачивал штатным сотрудникам Forbes, задолжал миллионы рублей типографии, не платит налоги.

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