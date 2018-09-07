США уличили в пренебрежении антироссийкими санкциями

США продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на антироссийские санкции. При этом Вашингтон оказывает давление на Европу по соблюдению рестриктивных мер. Об этом пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

Сотрудник издания отмечает, что американский концерн Orbital ATK закупил ракетные двигатели у «Энергомаша». «В данном случае коммерческая выгода взяла верх над политикой, потому что разработка своего двигателя обойдется США в три миллиарда долларов», — написал журналист.

Также США обсуждают с Россией возможность закупки для американских силовых ведомств пистолетов типа «Оса», произведенных концерном «Техмаш». Баллин пишет, что такие сделки неприемлемы для американцев по «принципиальным соображениям».

«Возможно, поэтому в Европе так сопротивляются указам из Белого дома о двусторонних энергетических проектах с Россией», —заключает автор.

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В начале августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России из-за использования химического оружия и нарушения международного права.

Первый блок был введен 22 августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

3 сентября стало известно, что Евросоюз продлит индивидуальные санкции в отношении граждан и юридических лиц.

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