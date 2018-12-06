Сын Трампа залез в чужую личную жизнь и прослыл идиотом

Сына президента США Дональда Трампа Эрика раскритиковали за высказывание в отношении мужа советницы его отца Келлиэнн Конуэй. Эрик написал, что муж Конуэй Джордж, открыто критикуя Трампа, демонстрирует неуважение к собственной супруге.

«Из всех отвратительных вещей в политике полное неуважение Джорджа Конуэя к его жене, ее карьере, месту работы и всему, чего она так упорно добивалась, может превзойти все. Келлиэнн Конуэй — отличный человек, и, честно говоря, его действия ужасны», — написал Трамп-младший на своей странице в Twitter.

Многие поспешили поделиться его твитом как образцом бестактности и двуличия. Критики предположили, что Эрик даже не понимает иронии собственного твита, учитывая, что его отец — «самый отвратительный человек в политике».

Сына президента призвали «посмотреть в зеркало», прежде чем распекать критиков его отца. «Спроси папу о супружеском уважении», — зло иронизировали микроблогеры. «Не думаю, что кто-либо из вашей семьи может читать морали о неуважении к жене или женщинам в целом», — написала Джеки Хан (Jacquie Hahn) из Германии.

«О, умоляю. Черт, твоя собственная мама в документах о разводе утверждала, что он изнасиловал ее. Если кому-то и не достает уважения, так это таким идиотам, как ты и твой отец», — продолжила Джесси Кольт (Jessie Colt).

Сыну президента припомнили финансовые махинации с благотворительным фондом и посоветовали ничего не говорить, когда он размышляет над тем, что бы сказать.

Эрику Трампу 34 года. После победы отца на выборах он возглавил семейный бизнес Трампов — Trump Organization.

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