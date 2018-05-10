Сын Трампа увел невесту у гангстера и Леонардо Ди Каприо

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Ванесса Трамп

Бывший член банды «Латиноамериканские короли» Валентин Ривера (Valentin Rivera) рассказал изданию Page Six о многолетнем романе с будущей женой Дональда Трампа-младшего Ванессой Трамп.

Они познакомились в начале 1990-х, когда обоим было около 15 лет. Ванесса была дочерью влиятельного юриста и училась в дорогой частной школе, а Ривера только что вышел на свободу после срока в исправительном учреждении для малолетних преступников. Во время вечеринки у знакомых она попросила его разобраться с хулиганами, которые досаждали собравшимся. Вскоре после этого они стали встречаться.

Через год Риверу осудили за драку. Перед отправкой в тюрьму строгого режима он провел несколько недель в Райкерсе — крупной исправительной колонии недалеко от Нью-Йорка, где они жили. Ванесса дважды навестила его, а потом писала ему в тюрьму. «Не могу дождаться следующего года, потому что столько всего случится, — приводит издание цитату из одного из писем. — Мне будет 18, ты вернешься ко мне в объятья, мой выпускной, и я хочу забеременеть и завести с тобой ребеночка после января».

В тюрьме строгого режима Ривера связался с «Латиноамериканскими королями» (Latin Kings) — крупной преступной группировкой, которая действует в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе, а также в Испании. Среди прочего, банда занимается наркоторговлей, сутенерством, рэкетом и заказными убийствами. Отсидев 16 месяцев, Ривера вышел на свободу, возобновил отношения с Ванессой и продолжил преступную карьеру. «Делал то, что было нужно», — сообщил он в интервью, но отказался углубляться в подробности.

Будущая невестка президента США возила Риверу на сходки «Латиноамериканских королей» и помогала доставлять наркотики. Когда их останавливала полиция, она упоминала имя своего отца и их оставляли в покое. «Ей нравилась уличная жизнь того времени, — говорит Ривера о Ванессе. — Ей нравилась та среда — когда кругом люди из банды и все такое».

Роман продолжался пять лет и закончился в 1998 году, когда Ривера узнал, что Ванесса, к тому времени ставшая фотомоделью, изменяет ему с актером Леонардо Ди Каприо. Через неделю после расставания гангстера арестовали по обвинению в инвестировании средств, полученных путем рэкета. Он несколько раз сидел в тюрьме, в том числе за убийство, но, по его словам, в 2013 году отошел от дел.

В ноябре 2005 года Ванесса вышла замуж за Дональда Трампа-младшего — старшего сына миллионера Дональда Трампа, позднее избранного президентом США. В марте 2018 года она подала на развод. Как выяснилось, муж изменял ей с певицей Обри О'Дэй.

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