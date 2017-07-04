Сын Трампа обиделся на пользователей сети из-за шуток про «Сумерки»

Телепродюсер Элан Гейл (Elan Gale) опубликовал в своем Twitter серию постеров к фильму «Сумерки», добавив к ним с помощью фотошопа изображение сына президента США Дональда Трампа Эрика. Бледное лицо сына главы государства в окружении вампиров рассмешило пользователей соцсетей, сообщает Mashable.

После публикации первого отредактированного снимка Эрик Трамп заблокировал Гейла, чем только раззадорил его. Продюсер создал еще несколько плакатов, чем привлек внимание других юзеров. Многие начали хвалить задумку Гейла и отметили, что «бледнолицый кровосос» Трамп никак не выделяется на фоне вампиров.

Другие присоединились к развлечению и начали публиковать свои варианты постеров.

— jeremiah st cyr (@MiahSaint) 03 июля 2017, 02:50

В мае пользователи Twitter начали активно обсуждать твит президента США, в котором содержалась недописанная фраза с опечатками. Некоторые предположили, что таким образом американский лидер решил сообщить о своем уходе в отставку, а другие посчитали, что фраза не вышла из-за слишком коротких рук Трампа.