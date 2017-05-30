Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом

Пользователи различных социальных сетей и развлекательных порталов обсуждают природу происхождения загадочных огней в окнах столовой Белого дома, которые показали по телеканалу Fox.

«Что вы скажете о мигалках в Белом доме прямо сейчас? Они, кажется, внутри второго этажа».

Новость очень быстро распространилась по сети. На момент обнаружения необычного явления в Вашингтоне стояла ночь, поэтому официальных комментариев на этот счет не давали и по соцсетям ползли версии о том, что могут означать эти огни. Некоторые шутили, что таким образом супруга президента США Мелания Трамп сигнализировала, что ей нужна помощь.

По схеме Белого дома журналисты вычислили, что в комнате, где зажигались огни, располагается столовая. Кое-кто предположил, что это свет от холодильника, который Дональд Трамп открыл, желая полакомиться ночью. «Если красный, то значит русские!» — шутили другие.

Кому-то показалось, что Трамп как талантливый предприниматель решил монетизировать Белый дом и по ночам устраивать там бордель.

— Jeffrey Peter Bates (@jeffreypeterba1) 29 мая 2017, 18:05

Некоторые связали алые огни в резиденции с недавним ритаулом, который совершил Трамп во время визита в Саудовскую Аравию: вместе с королем страны и президентом Египта он прикоснулся к светящемуся шару. В сети высказывали мнение, что этот жест не был случаен, а главы государств таким образом совершали какой-то магический обряд, возможно, сатанинский. Правда, тогда организация «Церковь Сатаны» поспешила заявить, что ритуал не имеет отношения к сатанизму.

В этот раз американские сатанисты вновь открестились от явления, наблюдаемого в Белом доме. «Красные огни? Сатанинские ритуалы? Вероятнее всего, в черном доме, но не в Белом — по крайней мере не при нынешней администрации», — отреагировали сатанисты в Twitter.