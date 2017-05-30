Интернет и СМИ
 

Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи различных социальных сетей и развлекательных порталов обсуждают природу происхождения загадочных огней в окнах столовой Белого дома, которые показали по телеканалу Fox.

«Что вы скажете о мигалках в Белом доме прямо сейчас? Они, кажется, внутри второго этажа».

Новость очень быстро распространилась по сети. На момент обнаружения необычного явления в Вашингтоне стояла ночь, поэтому официальных комментариев на этот счет не давали и по соцсетям ползли версии о том, что могут означать эти огни. Некоторые шутили, что таким образом супруга президента США Мелания Трамп сигнализировала, что ей нужна помощь.

По схеме Белого дома журналисты вычислили, что в комнате, где зажигались огни, располагается столовая. Кое-кто предположил, что это свет от холодильника, который Дональд Трамп открыл, желая полакомиться ночью. «Если красный, то значит русские!» — шутили другие.

Кому-то показалось, что Трамп как талантливый предприниматель решил монетизировать Белый дом и по ночам устраивать там бордель.

Некоторые связали алые огни в резиденции с недавним ритаулом, который совершил Трамп во время визита в Саудовскую Аравию: вместе с королем страны и президентом Египта он прикоснулся к светящемуся шару. В сети высказывали мнение, что этот жест не был случаен, а главы государств таким образом совершали какой-то магический обряд, возможно, сатанинский. Правда, тогда организация «Церковь Сатаны» поспешила заявить, что ритуал не имеет отношения к сатанизму.

В этот раз американские сатанисты вновь открестились от явления, наблюдаемого в Белом доме. «Красные огни? Сатанинские ритуалы? Вероятнее всего, в черном доме, но не в Белом — по крайней мере не при нынешней администрации», — отреагировали сатанисты в Twitter.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трампа заподозрили в сатанизме и сравнили с магом Саруманом
Леди Гагу обвинили в сатанизме и мировом заговоре
Тейлор Свифт признали реинкарнацией известной сатанистки
Последние новости
«Яндекс» отверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам России
Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом
Астрономы допустили существование самособирающихся лун у Сатурна
Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета
В Великобритании ретроистребитель сел на брюхо
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Военный эксперт оценил состояние парка российских БМП
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:02 Сегодня

«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»

В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
22:34 29 мая 2017

«Яндекс» отверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам России

16:39 19 мая 2017

Названа самая вредная для психики соцсеть

02:36 29 мая 2017

В США назвали вероятную национальную принадлежность авторов WannaCry

Интернет и СМИ
 — 
00:03 27 мая 2017

Самоубийственные аресты

За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
08:00 19 мая 2017

Британец высыпал на мост 15 тысяч монет и показал реакцию прохожих

22:15 29 мая 2017

Алгоритм NtechLab занял первое место в рейтинге Минторга США

00:34 29 мая 2017

Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик

Интернет и СМИ
 — 
00:03 19 мая 2017

«Они все чокнутые, эти русские»

Adidas, водка и сутенеры — что иностранные пользователи сети думают о россиянах
07:01 19 мая 2017

В американском шоу показали поединок рестлера Скалы и Трампа за пост президента

19:58 27 мая 2017

Дуров заявил о попытке взлома своей почты правительственными хакерами

18:32 29 мая 2017

В сети решили запутать потомков массовым поиском слова «октябрь»

Россия
Апокалипсис вчера
О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
Антон Хащенко: Прочный фундамент выборов
Что дают праймериз «Единой России»
Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140
Собянин подсчитал поваленные в Москве деревья
«Это просто жесть!»
Московский ураган унес больше десяти жизней
Воробьев призвал муниципалитеты Подмосковья помочь пострадавшим от урагана
Семьи погибших из-за урагана в Москве получат компенсации
Все материалы
Мир
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
«Ближние соседи важнее дальних гегемонов»
Александр Ломанов о приоритетах внешней и внутренней политики Китая
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Москва пообещала Кишиневу адекватно ответить на высылку российских дипломатов
Макрон назвал переговоры с Путиным очень откровенными и прямыми
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Старикам здесь не место
Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
В Москве прокомментировали высылку из Молдавии пятерых дипломатов
Светлана ЛободаОни допоются!
Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья
Президент Молдавии назвал провокацией высылку пяти российских дипломатов
Молдавия выслала пять российских дипломатов
Стало известно об угрозе выдачи Киеву бывшего министра образования ДНР
СБУ обвинила «Яндекс» в передаче личных данных украинцев российским спецслужбам
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Совбез констатировал ликвидацию дефицита продовольствия в условиях санкций
«Югра» увеличит капитал на полмиллиадра долларов
Сбербанк предсказал рост цены на нефть до 55 долларов
Александр Аузан: Налог на рост
Что превращает «нахлебников» в граждан
Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев Кабаны с рублем
Ралли вице-премьеров: какие ориентиры дают руководители правительства
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»
Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
Ударный чемпионат
Самые острые моменты соревнований по футболу команд из детдомов и интернатов
Tele2 опередила конкурентов по покрытию 4G в метро
Россия продала первый комбайн в ЮАР
«Почта России» нашла 80 процентов очень довольных клиентов
Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
В Великобритании ретроистребитель сел на брюхо
Военный эксперт оценил состояние парка российских БМП
Задержанный по делу Юревича посредник оказался помощником депутата Госдумы
Бастрыкин постановил провести проверки по фактам гибели людей из-за урагана
Все материалы
Наука и техника
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Астрономы допустили существование самособирающихся лун у Сатурна
Samsung показала первый в мире растягиваемый дисплей
Intel выпустит 18-ядерный процессор
Рассекречен отмененный смартфон Nokia с QWERTY-клавиатурой
Все материалы
Спорт
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Карпин предложил футболистам играть в лаптях в случае отказа от легионеров
Лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием
Гольфист Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
«Барселона» объявила о подписании контракта с новым главным тренером
Чемпиона России по спортивной ходьбе дисквалифицировали на четыре года
Все материалы
Культура
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Закрытая вечеринка
В Каннах завершился 70-й кинофестиваль
Путин подарил версальскому музею «Книгу ангелов»
Луи Гаррель и Дени Лаван подписали письмо в поддержку Серебренникова
Страшно жить без воздуха
Канны-2017. День 11, последний: киллер с молотком и любовные страдания
Джоан Роулинг закончила работу над сценарием «Фантастических тварей 2»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
«Яндекс» отверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам России
Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом
В США назвали вероятную национальную принадлежность авторов WannaCry
Алгоритм NtechLab занял первое место в рейтинге Минторга США
Все материалы
Ценности
Ford RancheroАвстралийская химера
Самые стильные авто для перевозки жены и поросят
Кто людям помогает
Спецодежда каннских борцов со СПИДом
Nespresso призвал фотографировать кофе со льдом
Chopard выпустил часы специально для Москвы
Корейцы предложили женщинам маски-антидепрессанты
Skoda Superb обзавелась креслами с массажером
Москвичи выстроились в очередь на вход в новый H&M
Все материалы
Путешествия
Святое Белогорье
Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Королевство вина и замков
Куда съездить и что посмотреть в Кастилии-Леоне
Россиянам рекомендовали подумать дважды перед поездкой в Черногорию
Московские аэропорты задержали более половины рейсов из-за урагана
Упавшее дерево преградило дорогу аэроэкспрессам во Внуково
Ростуризм начнет искать путешественников в китайских соцсетях
Все материалы
Из жизни
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
Отказавшаяся от сахара 70-летняя австралийка похвасталась фигурой в бикини
Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета
Не лайкай всуе
10 заповедей самой вредной для психики социальной сети в мире
В Германии священника заменили роботом
Все материалы
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
10 недорогих, но крутых машин
Десятка клевых автомобилей, на которые не надо тратить много денег. В Америке
Ноги вверх!
Как устроен и чем полезен адаптивный круиз-контроль
Паровые танки
Пять увлекательных попыток построить паровую технику для войны
24-летний Porsche 911 без пробега продали за 2 миллиона евро
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado показали в Instagram
Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы