Трампа заподозрили в сатанизме и сравнили с магом Саруманом

Пользователи сети высмеяли президента США Дональда Трампа за фотографию из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, где он во время официального визита поучаствовал в церемонии открытия Международного центра противодействия экстремистской идеологии.

В Twitter начали активно распространять снимок, на котором Трамп вместе с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом держится за символ центра — светящийся стеклянный шар. Пользователи в шутку предположили, что с его помощью президент США поклоняется сатане или пытается увидеть будущее, как маг Саруман из «Властелина колец».

«Трамп поехал в Саудовскую Аравию, чтобы сыграть в игру "Сатанинская лощина" из фильма "Игрушки"», — отметил @ryansarnowski.

«Трамп 2016-го года — саудиты зло, и я введу эмбарго на их нефть. Трамп 2017-го года — слава саудовскому сатане», — удивился @eddievanheinous.

«Это же штука Сарумана?» — подметили ведущие @3bitGamerShow.

Церковь Сатаны в своем Twitter уже заявила, что на снимке Трамп не участвует в сатанинском ритуале.

Трамп встретился с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом в субботу, 20 мая. Вместе с президентом США в Саудовскую Аравию прибыла его жена Мелания, дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер.