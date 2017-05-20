Опубликовано видео встречи Трампа с саудовским королем

Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд встретил президента США Дональда Трампа в столице королевства Эр-Рияде. Монарх принял хозяина Белого дома в отеле Ritz-Carlton. Видео встречи публикует Ruptly.

С Трампом в Саудовскую Аравию прибыла его жена Мелания, дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер. В Эр-Рияде американский президент планирует встретиться с лидерами Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее отдельно отмечалось, что на встречу с официальным лицами королевства Мелания Трамп прибыла без головного убора, ношение которого считается обязательным в мусульманских странах. На видео она, однако, не запечатлена. Иванка Трамп тоже прошла на встречу с политиками без платка.