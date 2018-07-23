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Раскрыты причины мощной поддержки Трампа

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Рейтинг президента США Дональда Трампа за месяц вырос до 45 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного NBC News и The Wall Street Journal.

Уровень одобрения действий американского лидера поднялся на один процент, несмотря на жесткую критику, которая обрушилась на него после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Среди респондентов 29 процентов безоговорочно поддержали работу главы государства, что также стало наивысшим показателем, еще 16 процентов одобрили частично.

Как отмечает в своей колонке для The Guardian социолог Генри Олсен, рейтинг Трампа не обваливается, а даже растет, потому что он на самом деле проводит более традиционную, чем кажется, политику, присущую Республиканской партии. Эксперт отмечает, что те, кто поддерживает президента, — традиционные сторонники республиканцев.

По словам Олсена, избиратели делятся на несколько категорий, разделяющие убеждения Трампа по тому или иному вопросу. И пока американский лидер выполняет обещания по этим вопросам, они готовы закрывать глаза на его недостатки в других сферах. Кроме того, часть поддержавших Трампа на самом деле выступают не за него, а против Хиллари Клинтон, чью кандидатуру выдвинула на выборах 2016 года Демократическая партия.

Также Олсен указывает на поведение СМИ, которые постоянно создают вокруг президента негатив и раздувают его малейшие «провинности» до невиданных масштабов, что лишь укрепляет позицию тех, кто поддерживает главу государства. «Это синдром мальчика, кричавшего про волков. СМИ кричат "Волк!" из-за каждой тени, и многие сторонники Трампа просто не верят, что волк действительно может появиться», — отмечает он. Социолог считает, что политические заявления президента, которые далеко не всегда претворяются в жизнь, могут не только удержать его на плаву, но и помочь переизбраться на новый срок через два года.

Первая полноформатная встреча лидеров России и США прошла 16 июля в Хельсинки. По итогам переговоров они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Отмечалось, что американский и российский президенты обсудили множество вопросов.

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