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Гигантский цыпленок-Трамп проплыл у побережья Сан-Франциско

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Десятиметровую фигуру, изображающую президента США Дональда Трампа в виде цыпленка-заключенного отправили в плавание вдоль побережья Сан-Франциско. Видео опубликовал канал ABC7.

Отмечается, что цыпленок совершит путешествие вдоль побережья и вернется в пункт отправления. По данным компании Trump Chicken, надувная фигура является символом протестного движения против президентства Трампа. Акция проходит под лозунгом «Отправим президента-цыпленка в тюрьму».

Впервые надувную фигуру показали на марше в Сан-Франциско 15 апреля 2017 года. Тогда активисты требовали от президента опубликовать налоговые декларации. 10 августа 2017 года гигантского цыпленка надули у Белого дома. Владелец надувной инсталляции, кинорежиссер-документалист Таран Сингх Брэр, заявил, что тем самым он хочет сказать, что президент «слабый и неэффективный лидер».

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