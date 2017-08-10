У Белого дома надули гигантского цыпленка с «трамповской» прической

Видео: Waiparous Creek / YouTube

У Белого дома установлен гигантский надувной цыпленок с зачесанными назад волосами, как у президента США Дональда Трампа, пишет USA Today.

Цыпленка, который был спроектирован художником из Сиэтла Кейси Латиолайсом и произведен в Китае, разместили на Эллипсе, к югу от Белого дома, недалеко от монумента Вашингтона.

Владелец надувной инсталляции, кинорежиссер-документалист Таран Сингх Брэр, заявил, что тем самым он хочет сказать, что президент «слабый и неэффективный лидер».

По мнению Брэра, Трамп слишком боится обнародовать свои налоговые декларации, слишком боится противостоять президенту России Владимиру Путину и играет с Северной Кореей на спор, кто первый отвернет в сторону (жаргонное выражение play chicken, дословно «играть в цыпленка» — прим. «Ленты.ру»).

Брэр получил разрешение на установку надувного цыпленка от Службы национальных парков и Секретной службы.

Подобные надувные фигуры использовались в ходе протестов во время правления Трампа. Демонстранты во время «налогового марша», в частности, требовали, чтобы президент обнародовал свои налоговые декларации.

Участвуя в президентской кампании 2016-го, Трамп стал первым за 40 лет кандидатом крупнейшей партии, не обнародовавшим свою налоговую декларацию. «Не думаю, что кому-то это интересно, за исключением прессы», — заявлял он, добавляя, что выложить декларацию в широкий доступ рано, пока Налоговая служба США проводит ее аудит. В свою очередь, в ведомстве сообщили, что Трамп может опубликовать собственную отчетность даже во время ее проверки.