В российском приюте для животных произошел пожар

В Тверской области загорелся приют для животных «Шанс на жизнь»

В Тверской области загорелся приют для бездомных животных. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел в приюте «Шанс на жизнь». Жертвами возгорания стали 19 собак. Трех собак удалось спасти, их состояние оценивается как тяжелое.

По данным Baza, пожар случился в ночь на 14 июня. Огонь уничтожил пять вагончиков, в которых жили животные.

Согласно предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в проводке. При этом работники приюта полагают, что это мог быть поджог — по их словам, некоторых местных жителей не устраивало соседство с животными.

Ранее сообщалось, что в России за последние несколько дней произошла серия пожаров из-за молний. Так, в Кемеровской области сгорели сразу два дома.