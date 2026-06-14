Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 14 июня 2026Россия

В российском приюте для животных произошел пожар

В Тверской области загорелся приют для животных «Шанс на жизнь»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ТРОО помощи животным «ШАНС НА ЖИЗНЬ» / VKontakte

В Тверской области загорелся приют для бездомных животных. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Пожар произошел в приюте «Шанс на жизнь». Жертвами возгорания стали 19 собак. Трех собак удалось спасти, их состояние оценивается как тяжелое.

По данным Baza, пожар случился в ночь на 14 июня. Огонь уничтожил пять вагончиков, в которых жили животные.

Согласно предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в проводке. При этом работники приюта полагают, что это мог быть поджог — по их словам, некоторых местных жителей не устраивало соседство с животными.

Ранее сообщалось, что в России за последние несколько дней произошла серия пожаров из-за молний. Так, в Кемеровской области сгорели сразу два дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Великобритания перехватила танкер в Ла-Манше, назвав его частью «теневого флота» России. Как отреагировали в Москве?

    В российском приюте для животных произошел пожар

    Тарасова двумя словами описала ситуацию с российскими фигуристами

    В Армении задержали осквернившего мемориал героям Великой Отечественной войны

    Жители российского города пожаловались на отсутствие помощи после потопа

    В российском регионе ввели карантин из-за инфекции у скота

    На Украине образовались огромные очереди из желающих выехать из страны

    Завод «Москвич» объявил сроки начала сборки гибридных машин

    Комбриг оценил сформированную по стандартам НАТО бригаду ВСУ

    Россиянам перечислили снижающие вред шашлыка маринады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok