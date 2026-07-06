Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 6 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Украине предрекли сильное сокращение добычи газа после удара возмездия

Эксперт по энергетике Гривач предрек сильное сокращение добычи газа на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Grishin / Reuters

Сейчас трудно оценить последствия удара возмездия Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по энергетической инфраструктуре Украины, но, судя по всему, они приведут к существенному сокращению добычи газа в ближайшие месяцы, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее украинская компания «Нафтогаз» сообщила о крупных пожарах и значительных разрушениях на объектах энергетики в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Достоверной информации о том, какие предприятия пострадали, пока нет, но косвенные данные указывают на то, что речь идет об объектах добычи газа, принадлежащих «Нафтогазу» Украины и ДТЭК, сообщил эксперт.

«Эти объекты уже подвергались ударам возмездия за террористические атаки украинских властей против гражданской инфраструктуры в России, что привело к значительному сокращению добычи газа в четвертом квартале 2025 года. Тогда из строя было выведено около половины добычных мощностей, что привело к сокращению годовой добычи газа на Украине на 13 процентов или на 2,4 миллиарда кубометров. Сейчас последствия трудно оценить, но, судя по всему, это приведет к существенному сокращению добычи в ближайшие месяцы», — поделился Гривач.

Материалы по теме:
Пляжи в мазуте и запачканные животные. Как в Туапсе устраняют последствия атак беспилотников?
Пляжи в мазуте и запачканные животные.Как в Туапсе устраняют последствия атак беспилотников?
4 мая 2026
От этого зависит урожай. Как Путин решит ситуацию с бензином
От этого зависит урожай.Как Путин решит ситуацию с бензином
30 июня 2026

Чтобы компенсировать эти объемы, полагает спикер, Украине придется наращивать импорт газа со стороны Европы. В нынешних условиях это будет приводить к замедлению темпов наполнения европейских подземных хранилищ газа и дополнительным расходам от спонсоров, учитывая высокий уровень цен на рынке, добавил он.

До этого глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что на Украине отключения энергоснабжения летом могут достигать 10-12 часов. По его словам, для покрытия пиковых нагрузок республика в больших объемах импортировала электричество из Европейского Союза, но из-за жары у них самих возник дефицит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые устроили налет на Омск — в 2500 километрах от украинской границы. Там находится один из крупнейших НПЗ России

    В России рассказали об угрожающем Европе ударе ВСУ

    Россиян предупредили о рисках купания в открытом бассейне

    В России раскрыли причину отказа Украины забирать тела из Константиновки

    МИД Китая жестко ответил на обвинения Запада по России

    Российский студент разработал приложение для определения птиц по голосу

    Женщина спасла внука и собаку от леопарда

    Жена Игоря Николаева показала ставшие комплексом ноги

    Переправленного с Украины в Россию диверсанта разоблачили и посадили на 18 лет

    Российский рынок акций просел на фоне удешевления нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok