Украине предрекли сильное сокращение добычи газа после удара возмездия

Эксперт по энергетике Гривач предрек сильное сокращение добычи газа на Украине

Сейчас трудно оценить последствия удара возмездия Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по энергетической инфраструктуре Украины, но, судя по всему, они приведут к существенному сокращению добычи газа в ближайшие месяцы, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее украинская компания «Нафтогаз» сообщила о крупных пожарах и значительных разрушениях на объектах энергетики в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Достоверной информации о том, какие предприятия пострадали, пока нет, но косвенные данные указывают на то, что речь идет об объектах добычи газа, принадлежащих «Нафтогазу» Украины и ДТЭК, сообщил эксперт.

«Эти объекты уже подвергались ударам возмездия за террористические атаки украинских властей против гражданской инфраструктуры в России, что привело к значительному сокращению добычи газа в четвертом квартале 2025 года. Тогда из строя было выведено около половины добычных мощностей, что привело к сокращению годовой добычи газа на Украине на 13 процентов или на 2,4 миллиарда кубометров. Сейчас последствия трудно оценить, но, судя по всему, это приведет к существенному сокращению добычи в ближайшие месяцы», — поделился Гривач.

Чтобы компенсировать эти объемы, полагает спикер, Украине придется наращивать импорт газа со стороны Европы. В нынешних условиях это будет приводить к замедлению темпов наполнения европейских подземных хранилищ газа и дополнительным расходам от спонсоров, учитывая высокий уровень цен на рынке, добавил он.

До этого глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что на Украине отключения энергоснабжения летом могут достигать 10-12 часов. По его словам, для покрытия пиковых нагрузок республика в больших объемах импортировала электричество из Европейского Союза, но из-за жары у них самих возник дефицит.

