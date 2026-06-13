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11:07, 13 июня 2026Россия

В России произошла серия пожаров из-за молний

В Кемеровской области и других регионах России после удара молний сгорели дома
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

В России за последние несколько дней из-за молний произошла серия пожаров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Так, в Кемеровской области после удара молнии сгорели сразу два дома, которые располагались в селе Андреевка и Красный Яр. Аналогичная ситуация произошла в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.

В Казани сгорел дом, который строился на улице Сафлык, а в Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома в Тихом проезде. Кроме того, последствия непогоды были зафиксированы и в других российских регионах: Чите, Забайкалье, Бурятии, Челябинске, Ульяновской области, Нижнем Новгороде и Башкирии.

Ранее инженер-конструктор Сергей Уйманов рассказал, можно ли увидеть в Москве шаровую молнию. Такая вероятность, по его словам, существует, но она крайне мала.

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