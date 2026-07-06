В Колпино прошло прощание с убитой в Ленобласти 12-летней девочкой

РИА Новости: В Колпино простились с убитой в Ленобласти 12-летней девочкой

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Ленинградской области состоялось прощание с убитой 12-летней девочкой, которую нашли с признаками насильственной смерти. Об этом пишет РИА Новости.

С погибшей прощались в православном храме в Колпино.

Ранее стало известно, что Федор Мехнин, обвиненный в расправе над 12-летней школьницей в Ленобласти, 15 лет фантазировал об изнасилованиях жен друзей и знакомых.

Арестованный по обвинению в расправе над 12-летней школьницей в Ленинградской области рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.