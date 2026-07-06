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16:41, 6 июля 2026Россия

В России заявили о подготовке огневого кольца для ВСУ после взятия Константиновки

Военный эксперт Кнутов: Россия готовится взять Славянск и Краматорск в огневое кольцо
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Армия России после взятия Константиновки продолжит движение на фронте и возьмет подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянско-Краматорской агломерации в огневое кольцо. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, его слова приводят «Известия».

«Славянско-Краматорскую агломерацию будут брать в огневое кольцо. Все дороги, которые ведут туда, окажутся под нашим огневым контролем, что позволит достаточно эффективно изматывать и обескровливать противника. И в конечном итоге — добиться положения, когда он ослабнет», — отметил Кнутов.

По его словам, подобная операция займет примерно 40 дней. В итоге российские военнослужащие должны приблизиться к агломерации сразу с трех направлений — с севера, юга и востока.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Позже президент Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.

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