Жители российского города пожаловались на отсутствие помощи после потопа

Жители около 50 домов в Краснодаре пожаловались на отсутствие помощи после потопа

Жители около 50 домов в Краснодаре пожаловались, что вторые сутки не могут добиться помощи после мощного потопа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители микрорайона 9-й километр рассказали, что десятки домов на улицах Талалихина, Нестерова и Ярославской были затоплены после ливней, прошедших в крае в последние несколько дней. Некоторые пожаловались, что вода залила дома на 20-30 сантиметров.

По словам жителей микрорайона, они звонят в городские службы с просьбой о помощи, а заявки «якобы принимают либо переводят на другие организации», однако на помощь никто не приходит.

В оперштабе региона в воскресенье, 14 июня, сообщили, что в трех муниципалитетах края откачивают воду с подтопленных территорий. Дома затопило в Лабинске, Краснодаре и Калининском районе.



Из-за угрозы подтопления в результате прорыва дамбы на реке Кубань режим чрезвычайной ситуации введен в Крымском районе края на территории Киевского, Южного, Кеслеровского и Троицкого сельских поселений, а также в Славянском районе.

Вода залила более 1,3 тысячи гектаров посева пшеницы.