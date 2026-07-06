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11:45, 6 июля 2026Наука и техника

В России рассказали о юбилее «танка Ла-Манша»

«Уралвагонзавод»: «Танк Ла-Манша» Т-80 приняли на вооружение 50 лет назад
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Основной танк Т-80 с газотурбинным двигателем приняли на вооружение ровно 50 лет назад. О юбилее машины сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

«6 июля 1976 года на вооружение был принят основной боевой танк Т-80 — первый в мире серийный танк с газотурбинной силовой установкой. "Бесшумный хищник", "танк Ла-Манша", "летающий танк" — как только не называли за годы службы машину», — говорится в сообщении.

Концерн подчеркнул, что современные Т-80БВМ, которые поставляют Вооруженным силам России, ежедневно подтверждают эффективность в зоне проведения специальной военной операции.

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Газотурбинная силовая установка обеспечивает танку высокую скорость и возможность быстрого запуска в сложных условиях. В годы холодной войны аналитики НАТО допускали, что советские танковые дивизии на Т-80, которые базировались в ГДР, в случае обострения ситуации могли за 48 часов выйти к Ла-Маншу.

В марте стало известно, что российский Т-80БВМ выдержал 18 попаданий FPV-дронов противника. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Реликт» и штатные антидроновые экраны.

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