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11:55, 6 июля 2026Бывший СССР

Пашинян приехал в Россию впервые после выборов

Пашинян прилетел в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром». О его первом визите после парламентских выборов 7 июня он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я прибыл в Екатеринбург, Россия, с рабочей поездкой», — подписал Пашинян. У трапа самолета его встретили женщины в национальных костюмах, предложив ему отведать хлеб с солью.

Это второй зарубежный визит Пашиняна с момента его переизбрания. Первый был совершен в Иран, на церемонию прощания с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате удара США и Израиля.

На парламентских выборах в июне партия Пашиняна «Гражданский договор» получила большинство в парламенте, что позволило сформировать правительство с представителями одной политической силы. Ранее Конституционный суд Армении отказался пересматривать итоги голосования.

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