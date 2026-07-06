Пашинян приехал в Россию впервые после выборов

Пашинян прилетел в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Екатеринбург для участия в выставке «Иннопром». О его первом визите после парламентских выборов 7 июня он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я прибыл в Екатеринбург, Россия, с рабочей поездкой», — подписал Пашинян. У трапа самолета его встретили женщины в национальных костюмах, предложив ему отведать хлеб с солью.

Это второй зарубежный визит Пашиняна с момента его переизбрания. Первый был совершен в Иран, на церемонию прощания с верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате удара США и Израиля.

На парламентских выборах в июне партия Пашиняна «Гражданский договор» получила большинство в парламенте, что позволило сформировать правительство с представителями одной политической силы. Ранее Конституционный суд Армении отказался пересматривать итоги голосования.