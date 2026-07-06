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13:28, 6 июля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Риск заражения россиян распространившейся в Европе опасной бактерией оценили

Врач Кондрахин: Риск заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus в России существует
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom

Вероятность заражения бактерией Vibrio vulnificus в России существует, но она связана в первую очередь не с водоемами, а с передачей инфекции от больного к больному внутри лечебных учреждений, считает врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Вероятность всегда есть, потому что вокруг нас много микроорганизмов, которые приобретают устойчивость к лечению. Наша среда для большинства из них очень даже полезна — они сюда стремятся. Микроорганизмы развились задолго до нас и живут здесь давно», — пояснил врач.

По его словам, основной путь распространения бактерии — не столько водоемы, сколько передача при различных манипуляциях внутри лечебных учреждений. Именно в этом врач видит главную опасность. Пока в России, уточнил он, по данному микроорганизму статистики нет, поскольку он может встречаться в сугубо специализированных учреждениях, например в травматологии.

Однако, по словам Кондрахина, существует вероятность, что инфекция приедет с больным из-за рубежа и таким образом попадет в российские больницы.

Ранее в Европе зафиксировали случаи заражения Vibrio vulnificus, которая вызывает некротический фасциит с отмиранием тканей и может потребовать ампутации конечностей. Распространяется она в основном в пресных водоемах.

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