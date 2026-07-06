Смертельно опасная инфекция начала распространяться по Европе

В Европе распространяется смертельно опасная плотоядная бактерия Vibrio vulnificus

В Европе распространяется бактерия, которая способна вызывать смертельные инфекции. Об этом сообщает издание Metro.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил о повышенном риске заражения «плотоядной» бактерией Vibrio vulnificus. Она опасна тем, что провоцирует некротический фасциит, сопровождающийся отмиранием тканей. Чтобы спасти пациента, может требоваться ампутация конечностей, а при попадании в кровь у пациента инфекция вызывает сепсис.

Наибольшую угрозу эта бактерия представляет в устьях рек и лагунах, где теплая вода сочетается с пониженной соленостью. Раньше высокая соленость Средиземного моря сдерживала распространение Vibrio vulnificus, однако теперь вода теплеет, а содержание соли начало падать, поэтому ситуация может измениться.

Ранее сообщалось, что в шести странах Европы зафиксировали вспышку дерматофилеза — инфекционной болезни, прежде крайне редко поражавшей людей. За считаные месяцы были зарегистрированы десятки случаев, в которых это заболевание передавалось среди людей половым путем.