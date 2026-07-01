Новая половая инфекция за считаные месяцы поразила шесть стран Европы

В шести странах Европы зафиксировали вспышку дерматофилеза — инфекционной болезни, прежде крайне редко поражавшей людей. Об этом говорится в отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Обычно дерматофилезом болеют лошади и крупный рогатый скот, изредка он поражает людей, которым приходится работать с зараженными животными. Однако на этот раз за считаные месяцы были зарегистрированы десятки случаев, в которых это заболевание передавалось среди людей половым путем.

С декабря 2025 года по июнь 2026 года 70 случаев заражения новой инфекцией зарегистрировали во Франции, Германии, Испании и Швеции. Большинство заболевших оказались мужчинами, которые незадолго до появления симптомов побывали в саунах и спа-салонах для взрослых. В Норвегии десять мужчин заразились на занятиях единоборствами. В Австрии болезнь обнаружили у 17 человек.

Болезнь проявлялась зудящими высыпаниями и гнойничками в области половых органов и на лице, при этом общего недомогания у пациентов не возникало. Все случаи протекали легко и без госпитализаций, а риск для населения в ECDC сочли очень низким.

Ранее сообщалось, что опасный паразит, влияющий на поведение, незаметно заразил миллиарды человек. Международная группа ученых призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать его незаслуженно игнорируемой тропической болезнью.