Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 30 июня 2026Из жизни

Опасный паразит незаметно заразил и повлиял на поведение миллиардов людей

Токсоплазмоз призвали признать незаслуженно игнорируемой тропической болезнью
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Токсоплазмоз

Токсоплазмоз. Фото: Smith Collection / Gado/Getty Images

Международная группа ученых призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать токсоплазмоз незаслуженно игнорируемой тропической болезнью. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Токсоплазмоз вызывает одноклеточный паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii), который распространяется по вине кошек. Когда им заражаются грызуны, он начинает влиять на их поведение. Зараженные грызуны перестают бояться кошек и чаще попадаются им, что способствует распространению паразита.

Токсоплазма поражает и людей. Некоторые исследователи полагают, что этот паразит способен повлиять на поведение не только животных, но и людей. Кроме того, известно, что он может приводить к слепоте и особенно опасен для беременных. Поскольку большинство зараженных людей не знают об инфекции, токсоплазма незаметно проникла в организмы миллиардов людей.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases. По мнению его авторов, токсоплазмоз отвечает всем установленным ВОЗ признакам игнорируемой тропической болезни. Известно, что токсоплазма чаще поражает малоимущих, распространена в тропиках и при этом изучена недостаточно.

Материалы по теме:
Микробная бомба Как страшная инфекция поселилась в легких миллионов людей
Микробная бомбаКак страшная инфекция поселилась в легких миллионов людей
13 августа 2020
Кровавая жатва Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Кровавая жатваКак наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
17 июля 2020

«Мы видим, что в борьбе с другими забытыми тропическими болезнями есть прогресс, а токсоплазмоз остается без внимания», — сетует старший автор работы, офтальмолог из Университета Флиндерса в Австралии Джастин Смит. По ее словам, коммерческой вакцины для этой болезни до сих пор не существует, а доступные лекарства лишь сдерживают обострения, но не излечивают болезнь полностью.

Ранее иммунолог Андрей Продеус предупредил беременных об опасности жизни с кошками. Он заявил, что животные могут передать хозяйке токсоплазму, которая представляет опасность для плода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Застрелен без признаков насильственной смерти. На Украине расследуют странную гибель комбрига ВСУ

    Китай увеличил закупки российского мяса

    Заживо сжечь врача на рабочем месте попытался россиянин

    Врач оценил возможность восстановить анальную девственность

    Внешность продавца на фермерском рынке взорвала соцсети

    Назван безальтернативно лучший вариант вложения средств

    Названы военные угрозы из-за проекта сыновей Трампа в соседней с Россией стране

    На Украине мобилизовали овец

    Российский регион подвергся массированной атаке беспилотников

    Сборная Нидерландов проиграла Марокко и вылетела с чемпионата мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok