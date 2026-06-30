Опасный паразит незаметно заразил и повлиял на поведение миллиардов людей

Токсоплазмоз призвали признать незаслуженно игнорируемой тропической болезнью

Международная группа ученых призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать токсоплазмоз незаслуженно игнорируемой тропической болезнью. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Токсоплазмоз вызывает одноклеточный паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii), который распространяется по вине кошек. Когда им заражаются грызуны, он начинает влиять на их поведение. Зараженные грызуны перестают бояться кошек и чаще попадаются им, что способствует распространению паразита.

Токсоплазма поражает и людей. Некоторые исследователи полагают, что этот паразит способен повлиять на поведение не только животных, но и людей. Кроме того, известно, что он может приводить к слепоте и особенно опасен для беременных. Поскольку большинство зараженных людей не знают об инфекции, токсоплазма незаметно проникла в организмы миллиардов людей.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases. По мнению его авторов, токсоплазмоз отвечает всем установленным ВОЗ признакам игнорируемой тропической болезни. Известно, что токсоплазма чаще поражает малоимущих, распространена в тропиках и при этом изучена недостаточно.

«Мы видим, что в борьбе с другими забытыми тропическими болезнями есть прогресс, а токсоплазмоз остается без внимания», — сетует старший автор работы, офтальмолог из Университета Флиндерса в Австралии Джастин Смит. По ее словам, коммерческой вакцины для этой болезни до сих пор не существует, а доступные лекарства лишь сдерживают обострения, но не излечивают болезнь полностью.

Ранее иммунолог Андрей Продеус предупредил беременных об опасности жизни с кошками. Он заявил, что животные могут передать хозяйке токсоплазму, которая представляет опасность для плода.