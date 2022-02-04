Врач предупредил об опасности жизни с кошкой во время беременности

Врач-педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности жизни с кошкой во время беременности. Доктор отметил, что кошки являются переносчиками токсоплазмоза. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам Продеуса, это паразитарное заболевание особенно опасно для плода. «Обычно же токсоплазмоз развивается только при наличии иммунодефицита, организм здорового ребенка вырабатывает иммунитет на токсоплазму без ярко выраженных симптомов», — отметил он.

В то же время врач призвал не забывать о гигиене. Это относится и к другим минусам проживания с кошкой. «Собаки и кошки добавляют беспорядка в дом — например, шерсть обнаруживается в самых неожиданных местах», — предупредил Продеус.

Также педиатр напомнил о возможных проявлениях аллергии. По его словам, если у ребенка она проявится, то понадобится долгое лечение или придется расстаться с домашним питомцем. Врач добавил, что гипоаллергенных пород животных не существует. «Бесшерстные животные не панацея, так как аллергию вызывает не шерсть, а выделения животных», — пояснил он.

Что касается популярного у россиян опасения глистов, Продеус рекомендовал обучать детей гигиене и не забывать о регулярной профилактике у питомцев. Врач описал также плюсы жизни детей с домашними животными и заключил, что со всеми трудностями можно справиться. «Думаю, что для тех, кто не мыслит свою жизнь без питомцев, все минусы вполне преодолимы, а вот список плюсов они легко дополнят», — подытожил Продеус.

Ранее Продеус развеял популярный миф о том, что детям необходимо давать только кипяченую воду. По его словам, кипячение ухудшает минеральный состав воды, поэтому кипятить ее необходимо только в том случае, если отсутствует доступ к чистой и безопасной питьевой воде.