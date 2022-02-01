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Ведущий Первого канала развеял популярный миф о кипяченой воде

Врач и ведущий «Жить здорово!» Продеус: кипячение ухудшает минеральный состав воды

Фото: Depositphotos.com

Врач-педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус опроверг распространенное заблуждение, связанное с кипяченой водой. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Врач развеял популярный миф о том, что детям необходимо давать только кипяченую воду. «Кипячение ухудшает минеральный состав воды», — заявил Продеус. По его словам, кипятить воду необходимо только в том случае, если отсутствует доступ к чистой и безопасной питьевой воде.

Продеус порекомендовал давать ребенку качественную бутилированную воду с отметкой «для детского питания». Врач отметил, что такая вода наиболее сбалансирована по своему минеральному составу. Помимо этого, как уточнил специалист, на бутылке обязательно должно быть указано, что вода прошла регистрацию в Роспотребнадзоре.

«Детскую некипяченую воду можно также использовать для приготовления смесей и другого детского питания», — добавил он.

Ранее Продеус предупредил об опасности черной краски для волос. Телеведущий рассказал, что ее использование повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Также врач посоветовал использовать для окрашивания средства без содержания аммиака.

Евгения Наумова
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