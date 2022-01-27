Врач предупредил об опасности черной краски для волос

Врач и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредил об опасности черной краски для волос: доктор заявил, что ее использование повышает риск развития рака. Он также посоветовал использовать для окрашивания средства без содержания аммиака. Выпуск передачи доступен на официальном сайте Первого канала.

По словам ведущего, черный пигмент может вызвать развитие онкологических заболеваний. «Не рекомендуется красить волосы темной, черной краской, потому что доказано, что вероятность развития рака выше, если красить черной краской», — заявил Продеус. По его словам, седину лучше закрашивать оттенком, близким к натуральному цвету волос.

Специалист также предупредил, что не стоит использовать для окрашивания средства, которые содержат аммиак. «Они портят структуру волоса. Покраситься — покраситесь, но в общем-то структура волоса будет изменена, он будет менее долговечный», — отметил ведущий.

Ранее Продеус развеял популярный миф об опасности дневного сна. Специалист заявил, что он полезен как детям, так и взрослым. По словам ведущего, нет ничего плохого в том, что у человека есть возможность поспать днем. Его коллега Елена Малышева, в свою очередь, назвала 26 минут идеальной продолжительностью дневного сна.