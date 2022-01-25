Ведущий Первого канала развеял популярный миф о дневном сне

Врач и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» развеял популярный миф об опасности дневного сна. Выпуск передачи доступен на официальном сайте Первого канала.

Специалист заявил, что дневной сон полезен как детям, так и взрослым. По словам ведущего, нет ничего плохого в том, что у человека есть возможность поспать днем. «Если мы в течение рабочего дня будем иметь от 25 до 45 минут такого отдыха, то нашему организму будет легче», — отметил Продеус.

Его коллега Елена Малышева в свою очередь назвала 26 минут идеальной продолжительностью дневного сна. Перед тем как заснуть днем, врач посоветовала выпить чашку кофе, накрыться тяжелым одеялом и надеть специальную маску для сна. «Почему 26 [минут]? Потому что через 26 минут сработает кофе. Кофеин вызовет мочегонный эффект, вы проснетесь и пойдете дальше на работу», — объяснила она.

Ранее Андрей Продеус рассказал в своем Instagram-аккаунте об опасности катания на тюбинге. По его словам, популярное зимнее развлечение может привести к серьезным травмам. Чтобы избежать этого, ведущий Первого канала посоветовал выбирать ровную и пологую трассу для катания.