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Ведущий Первого канала предупредил об опасности популярного зимнего развлечения

Врач Продеус посоветовал выбирать для катания на тюбинге ровную трассу без препятствий

Фото: Shutterstock

Врач-педиатр и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус заявил, что неосторожное катание на тюбинге может привести к тяжелым травмам. Об опасности этого популярного зимнего развлечения специалист предупредил в посте, опубликованном в Instagram.

Педиатр отметил, что сегодня многие родители берут «ватрушки» и идут с детьми кататься со снежной горки. По его словам, эта популярная зимняя забава часто приводит к травмам. «Главная причина опасности тюбингов — они развивают большую скорость и при этом могут раскручиваться вокруг своей оси во время спуска. Но у них нет тормоза», — рассказал Продеус.

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Телеведущий посоветовал выбирать для комфортного и безопасного катания маленькие горки или специально оборудованные места. Как уточнил Продеус, трасса должна быть пологая и ровная, с обозначенными границами и без каких-либо препятствий, в том числе кустов, деревьев и трамплинов. «Чем выше спуск — тем большую скорость вы разовьете. Помните, что тормозить вам нечем!» — подчеркнул он.

По мнению врача, кататься на тюбинге следует только по снегу. Он объяснил, что спускаться с ледяной горки гораздо опаснее — падение на твердый лед приведет к более тяжелым последствиям, чем на утрамбованный снег. Перед спуском необходимо убедиться, что на пути нет людей, отметил Продеус. Также он порекомендовал не привязывать «ватрушку» к движущемуся транспортному средству из-за высокого риска травм.

«Катайтесь только сидя и крепко держась за ручки. Не нужно вставать на тюбинг или как-то иначе демонстрировать свою удаль. Уверен, переломы (в том числе и позвоночника) или сотрясение мозга вам не нужны», — написал врач и добавил, что взрослые должны кататься только трезвыми. Помимо этого, специалист напомнил о том, что у ребенка должен быть защитный шлем, а также о том, что кататься ему разрешено только на специальных трассах для детей.

Жалобы ребенка на боль в спине после катания на тюбинге Продеус назвал поводом для немедленного обращения к травматологу. Он объяснил, что такая боль может быть сигналом травмы позвоночника.

Ранее Продеус рассказал об опасности апельсинов с толстой кожурой и посоветовал не приносить их в больницу к пациентам. Врач заявил, что поры таких фруктов являются рассадником микробов.

Евгения Наумова
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