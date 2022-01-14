Врач предупредил об опасности популярного у россиян фрукта

Врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредил об опасности апельсинов. Поры кожуры этого популярного у россиян фрукта, по словам телеведущего, являются рассадником микробов. Отрывок выпуска опубликован на YouTube.

Продеус рассказал, что апельсины обычно делят по сортам на гладкие и более «пупырчатые». «С точки зрения сладости толстая кожура соответствует более сладким сортам, а более гладкая и тонкая кожура — менее сладким», — отметил врач.

Однако он отметил, что более толстая кожура имеет больше пор. В связи с этим медик призвал не приносить пациентам в больницу такие апельсины. Его соведущая врач-терапевт Елена Малышева согласилась и добавила, что поверхность фрукта может быть инфицирована.

«Просто запомните одну простую вещь — мы редко тщательно моем апельсины, но дома мы их почистим, и все будет хорошо. <...> [Исследования] показали, что в этих порах содержится огромное количество микроорганизмов», — заключил Продеус.

Ранее Малышева рассказала, что прием более одного грамма полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 в сутки способен нанести вред здоровью. В частности, по словам телеведущей, переизбыток этих веществ может привести к проблемам с сердцем.