Малышева рассказала о вреде Омега-3 для здоровья

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, какое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 может нанести вред здоровью. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она сообщила, что прием более одного грамма этих веществ в сутки может привести к проблемам с сердцем. Выпуск доступен на YouTube.

«Недавно было опубликовано исследование. В этом исследовании было показано, что употребление Омега-3 в дозе больше грамма в сутки ведет к развитию мерцательной аритмии», — сообщила врач. Ее коллега и соведущий, кардиолог Герман Гандельман привел подробности итогов исследования. «Показано, что употребление Омега-3 приводит к увеличению риска аритмии мерцательной примерно на 45 процентов. Доза в этих исследованиях — один грамм и выше в сутки», — сказал специалист.

Гандельман подчеркнул, что результаты исследования не нивелируют полезные свойства полиненасыщенных жирных кислот. Малышева добавила, что употреблять в пищу продукты, богатые Омега-3, безопасно.

Как отметила телеведущая, передозировка Омега-3 возможна только при употреблении специальных добавок. Она призвала зрителей, принимающих БАД, обращать внимание на то, сколько полиненасыщенных жирных кислот содержится в капсулах. «Доза должна быть в капсуле примерно 250, максимум — 500 [миллиграмм]. И больше этой дозы в сутки употреблять не следует. Один грамм — это много», — заключила доктор.

Ранее Малышева раскрыла главные ошибки гипертоников. В их число вошли резкое снижение давления при помощи лекарственных препаратов, прекращение приема лекарств после нормализации давления и несоблюдение диеты.