Отбывающему пожизненный срок маньяку выделят квартиру в Москве

KP.RU: Дом битцевского маньяка Пичушкина попал под реновацию, он получит новую квартиру

Панельный дом, в котором проживал с матерью битцевский маньяк Александр Пичушкин, попал под московскую программу реновации. Об этом пишет KP.RU.

Пятиэтажный дом 1963 года постройки на улице Херсонской в столичном районе Зюзино снесут, а жильцам предоставят новые квартиры, в том числе матери маньяка — 73-летней Наталье Гуськовой.

Пичушкин, осужденный на пожизненный срок за расправу над 49 жертвами, отбыл почти 20 лет из назначенного наказания. По закону он может претендовать на условно-досрочное освобождение по истечении 25-летнего срока заключения.

Пенсионерка Валентина, проживающая в доме на Херсонской улице еще с тех времен, когда это был не район Москвы, а село Зюзино, знает всех жильцов-долгожителей, в том числе Пичушкина и его мать. Соседка была знакома с маньяком с его детства, по ее словам, он вернулся из интерната другим человеком.

Семья тихая, спокойная, это были уравновешенные люди. И бабушка у них хорошая была, и дедушка, и тетя Саши. Он сам всегда был очень замкнутым, отстраненным. Мог повести себя агрессивно, когда выпьет. Мы все были в шоке, когда за ним приехала милиция. Помню, перед арестом встретила его на улице, и он так зыркнул на меня — взгляд волчий. Но я бы и не подумала, что это именно он — тот маньяк, о котором гудел весь район, — рассказывает Валентина. Она считает, что проблемы Пичушкина не из-за воспитания матери.

«Живет спокойной жизнью пенсионера. Про сына говорить не хочет, всегда прерывает разговор, если о нем заходит речь. Люди по-разному на нее реагируют: кто негативно настроен — просто обходят стороной, не разговаривают. Это их право. Но я не считаю ее виновной в том, что натворил Саша. Она хорошая женщина, с сыном не повезло. Мне кажется, его сломали в интернате», — говорит она.

По словам Валентины, у Пичушкина не было травмы головы, из-за которой он стал охотиться на людей, как он сам утверждал. Его отправили в интернат из-за плохой учебы и там его сломали.

Ранее кассационный суд отклонил жалобу Пичушкина на отказ перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве.

