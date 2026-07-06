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13:27, 6 июля 2026Мир

В МИД России указали на причастность Лондона к атакам Украины

Захарова заявила, что Лондон управляет властями Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетТеракт в Лондоне

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию Службы внешней разведки (СВР) РФ о предполагаемой роли Великобритании в организации атак со стороны Киева. По ее словам, Лондон оказывает существенное влияние на действия украинских властей, передает РИА Новости.

«Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов», — сказала дипломат.

Ранее в СВР России указали, что резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. «Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки», — пояснили в ведомстве.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что она была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.

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