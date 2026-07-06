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12:36, 6 июля 2026Мир

СВР России обвинила Британию в ударе по Музею обороны Севастополя

СВР России: Удар по Музею обороны Севастополя был спланированной провокацией Лондона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, сообщает ТАСС.

«Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их. Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки», — пояснили в ведомстве.

В СВР уточнили, что полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что может лично купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО, чтобы они посетили поврежденный из-за атаки Вооруженных сил Украины музей-панораму «Оборона Севастополя», куда у них якобы нет доступа. Она подчеркнула, что вместе с этим сотрудников ЮНЕСКО могут отвезти и в Старобельск.

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