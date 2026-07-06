Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:37, 6 июля 2026Забота о себе

Врачи рассказали о пяти бесполезных методах продления жизни

Врач Койн: Омолаживающие БАДы и витаминные капельницы бесполезны для продления жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

Некоторые популярные способы омоложения не имеют доказанной эффективности, заявили врачи, специализирующиеся на превентивной медицине, Хью Койн, Мохаммед Энаят и Мика Энгель. О бесполезных методах продления жизни они рассказали в интервью Marie Claire.

К сомнительным методам специалисты отнесли добавки для повышения уровня NAD+, большинство омолаживающих БАДов, внутривенные витаминные капельницы, инъекции некоторых пептидов, а также чрезмерное увлечение устройствами для контроля здоровья. Врачи отметили, что многие из этих средств активно рекламируются, однако исследования пока не подтверждают их способность продлевать жизнь или улучшать здоровье.

«Самая большая ошибка — думать, что долголетие можно купить в интернете», — подчеркнул Койн. Он добавил, что никакие добавки не способны компенсировать неправильный образ жизни и наличие вредных привычек.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Вместо дорогостоящих процедур и добавок медики рекомендовали сосредоточиться на привычках, эффективность которых подтверждена исследованиями. К ним относятся регулярная физическая активность, силовые тренировки, полноценный сон, сбалансированное питание, контроль стресса и поддержание социальных связей.

Ранее врач-невролог Анна Брусянская рассказала, что остановить старение мозга невозможно. Однако, по ее словам, улучшить его работу помогают физические упражнения и интеллектуальная деятельность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

    В Чечне выдвинули кандидата на пост главы республики

    Объявлены сроки появления в России нового экономичного кроссовера Evolute

    Власти Украины раскрыли мотивацию указа Зеленского об отряде в честь УПА

    Владельцам собак назвали опасный сорняк

    Мировые цены на популярный продукт питания заметно выросли

    В России заявили об изменении ситуации на СВО после массированного ночного удара

    Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

    Россиянам раскрыли способы войти в рабочий ритм с помощью одежды

    Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok