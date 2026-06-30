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Забота о себе
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15:30, 30 июня 2026Забота о себе

Россиянам подсказали способы омолодить мозг

Невролог Брусянская: Физические упражнения защищают мозг от старения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fast-stock / Shutterstock / Fotodom

С возрастом мозг неизбежно меняется, заявила врач-невролог Анна Брусянская. Способы замедлить этот процесс она подсказала в беседе с KP.RU.

Брусянская отметила, что большинство возрастных изменений, которые происходят в мозге, нельзя обратить вспять. Однако можно улучшить кровоснабжение и тем самым замедлить старение и в какой-то степени улучшить функцию мозга. Самыми эффективными способами сделать это она назвала регулярные физические и умственные тренировки. По словам врача, упражнения помогают растить новые нейронные связи, улучшают координацию и защищают от старения.

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Также омолодить мозг помогает правильное питание. Невролог рассказала, что особенно полезны для мозга жирная рыба, ягоды и листовая зелень. По ее словам, эти продукты должны быть в меню постоянно.

Также помогает сохранить молодость мозга привычка хорошо высыпаться и соблюдать режим дня. Также, по мнению Брусянской, важно уметь вовремя снимать стресс и не допускать его хронической формы.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал, что здоровье мозга может незаметно разрушать гипертония. Он объяснил, что высокое давление разрушает сосуды во всем организме, вызывая со временем тяжелые поражения.

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