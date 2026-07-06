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13:35, 6 июля 2026Россия

Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

Песков: МО изучит вовлеченность подстрекателей конфликта на Украине в боевые действия
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСаммит G7

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны (МО) изучить вовлеченность подстрекателей конфликта на Украине в боевые действия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что также будут привлечены спецслужбы, которые обладают необходимой информацией.

О необходимости провести анализ вовлеченности каждого подстрекателя Путин заявил в ходе посещения в пятницу, 3 июля, одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. По словам главы государства, в будущем это позволит принимать ответственные решения.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) у западных стран произошла пересменка ролей в вопросе Украины. Он подчеркнул, что изначально главной силой, оказывающей политическую военную помощь Киеву, была администрация бывшего президента США Джо Байдена. Однако после победы на выборах главы Белого дома Дональда Трампа ситуация изменилась.

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