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13:30, 23 июня 2026Мир

В Кремле заявили о «пересменке ролей» на Западе в вопросе Украины

Ушаков: На саммите G7 произошла пересменка ролей у западных стран в вопросе Украины
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Ушаков / ТАСС

На саммите «Большой семерки» (G7) произошла пересменка ролей у западных стран в вопросе Украины. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот Эвианский саммит, пожалуй, любопытен тем, что на нем произошла некоторая пересменка ролей среди западников. Пересменка ролей в разыгрываемой ими украинской драме. Пересменка, естественно, тактического характера», — сказал он.

По его словам, сначала главной силой, оказывающей политическую военную помощь Киеву, была администрация бывшего президента США Джо Байдена, однако при Дональде Трампе Вашингтон предпринимал посреднические усилия, поэтому на какое-то время европейцам «пришлось взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России».

Помощник главы государства подчеркнул, что на встрече G7 представители Европы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение СВО до последнего украинца.

Российский лидер Владимир Путин в ходе приветственного слова для участников форума, которое зачитал Ушаков, отметил, что Россию не устраивают правила, которые Запад пытается навязать, поскольку за ними скрываются неоколониальные амбиции и неуважение суверенитета других стран.

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