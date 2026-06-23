Путин высказал претензии к Западу

Путин: Россию не устраивают правила, навязанные Западом

Россию не устраивают правила, которые Запад пытается навязать, поскольку за ними скрываются неоколониальные амбиции и неуважение суверенитета других стран. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе приветственного слова для участников XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», которое зачитал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, (...) принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие "правила" категорически не устраивают», — подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за по-настоящему демократические основы миропорядка. В частности, он выделил нормы международного права, «непререкаемый авторитет» Совета Безопасности ООН и взаимное уважение и равенство всех стран.

Президент России не раз критиковал западную концепцию так называемого порядка, основанного на правилах (англ. rules-based order). Он обращал внимание на то, что такой «порядок» призван дать возможность Западу «жить вообще без всяких правил, и все им было бы позволено, все бы сходило с рук».