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13:39, 6 июля 2026Ценности

Сестра Тимати отпраздновала 23-летие на яхте в Сен-Тропе

Сестра рэпера Тимати Анна Юнусова отпраздновала 23-летие на яхте в Сен-Тропе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annayuni__

Младшая сводная сестра рэпера Тимати Анна Юнусова отметила день рождения на французском курорте Сен-Тропе. Снимки с празднования она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Родственница музыканта провела вечеринку по случаю 23-летия на яхте. Она позировала в светлом платье-комбинации на борту судна. В описании к посту девушка поблагодарила подписчиков за поздравления. При этом деталей празднования она не раскрыла.

В мае возлюбленная Тимати Валентина Иванова решилась на пластику со словами «импланты поехали». Манекенщица объяснила, что захотела сделать пластику груди из-за проблем, которые возникли после беременности.

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