Сожительница Тимати решилась на пластику со словами «импланты поехали»

Модель Валентина Иванова решилась на операцию по замене имплантов в груди

Сожительница российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова решилась на пластику со словами «импланты поехали». Пост на данную тему она опубликовала в своем Telegram-канале.

Манекенщица объяснила, что захотела сделать пластику груди из-за проблем, которые возникли после беременности. По ее словам, во время кормления грудью кожа сильно растянулась.

«Сегодня у меня будет проводиться операция по замене имплантов. Будет очень красиво, у меня очень классный доктор. Покажу вам результаты», — сообщила она своим подписчикам и уточнила, что после операции будет сутки находиться в стационаре.

Ранее Валентина Иванова показала внешность матери на совместном архивном фото.

