Пашинян прибыл в Иран на прощание с Али Хаменеи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Иран на прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которого не стало в результате удара США и Израиля по его резиденции. Об этом глава армянского кабмина написал в Telegram-канале.

«Я прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в официальной церемонии прощания с пoкoйным верховным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи», — написал политик.

Во время визита Пашинян также провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Тема их переговоров не раскрывалась.

С 3 по 9 июля в Тегеране проходят официальные мероприятия и церемония прощания с Али Хаменеи. Ожидается, что иранскую столицу в это время посетит заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.