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11:22, 3 июля 2026Бывший СССР

Пашинян прибыл в Иран

Пашинян прибыл в Иран на прощание с Али Хаменеи
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Иран на прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которого не стало в результате удара США и Израиля по его резиденции. Об этом глава армянского кабмина написал в Telegram-канале.

«Я прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в официальной церемонии прощания с пoкoйным верховным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи», — написал политик.

Во время визита Пашинян также провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Тема их переговоров не раскрывалась.

С 3 по 9 июля в Тегеране проходят официальные мероприятия и церемония прощания с Али Хаменеи. Ожидается, что иранскую столицу в это время посетит заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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