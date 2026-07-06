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13:33, 6 июля 2026Наука и техника

Глава НАСА назвал причину взрыва New Glenn

Глава НАСА Айзекман назвал причиной взрыва ракеты New Glenn неполадки с двигателем
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Antranik Tavitian / Reuters

Причиной взрыва тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin, произошедшего в мае, могли стать неполадки с двигателем. Об этом в эфире программы Face the Nation with Margaret Brennan телеканала CBS заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

По его словам, космическое агентство помогает компании в расследовании причин случившегося и восстановлении поврежденной стартовой площадки.

«Самое главное, мы помогаем продолжать работу над посадочным модулем. Мы не можем сбавлять темп. Конечно, они разберутся с аномалией. Они уже сосредоточились на потенциальной проблеме с двигателем. Они собираются ее решить», — сказал руководитель.

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Ранее Айзекман высоко оценил усилия компании Blue Origin по устранению неполадок на стартовой площадке, возникших после неудачного испытания ракетной ступени New Glenn.

В июне глава НАСА сообщил, что ремонт стартовой площадки на мысе Канаверал после взрыва тяжелой ракеты New Glenn займет около двух лет.

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