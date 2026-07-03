Глава НАСА оценил Blue Origin

Глава НАСА Джаред Айзекман высоко оценил усилия компании Blue Origin по устранению неполадок на стартовой площадке, возникших после неудачного испытания ракетной ступени New Glenn. Об этом пишет ArsTechnica.
«Реакция Blue Origin на ситуацию просто поразительна, и это не просто оценка НАСА», — сказал Айзекман.
По его словам, «у нас есть время до 2027 года, прежде чем мы начнем беспокоиться».
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Ранее Айзекман сообщил, что ремонт стартовой площадки на мысе Канаверал после взрыва тяжелой ракеты New Glenn займет около двух лет.
В мае ракета New Glenn взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытаний.