Ракета Безоса взорвалась на стартовой площадке во время испытаний

Ракета основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во время испытаний. Видео опубликовано в Telegram-канале Shot.
Испытания двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты New Glenn от американской аэрокосмической компании Blue Origin проходили во Флориде. Точные причины взрыва пока неизвестны. Пострадавших нет.
В апреле NSF сообщил, что ракета New Glenn компании Blue Origin вывела спутник BlueBird 7 на нештатную орбиту.
В ноябре первая ступень тяжелой ракеты New Glenn впервые совершила успешную мягкую посадку.