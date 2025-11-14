Наука и техника
11:05, 14 ноября 2025Наука и техника

США получили вторую многоразовую тяжелую ракету

Первая ступень New Glenn впервые совершила успешную мягкую посадку
Иван Потапов
Иван Потапов

Первая ступень тяжелой ракеты New Glenn впервые совершила успешную мягкую посадку, следует из трансляции миссии NG-2, которую вела компания Blue Origin.

Посадка первой ступени носителя, получившей название Never Tell Me The Odds, произошла на плавучую платформу Landing Platform Vessel 1 (ранее известную как Jacklyn) в Атлантическом океане через 10 минут после старта ракеты.

Состоявшийся запуск стал вторым для носителя New Glenn компании Blue Origin. Носитель стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

Таким образом, в мире появилась вторая тяжелая ракета с многоразовой первой ступенью. Первым таким носителем стал Falcon 9 компании SpaceX. Обе компании — SpaceX и Blue Origin — американские.

В рамках миссии NG-2 к Марсу были отправлены два космических аппарата Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE).

Диаметр носителя New Glenn составляет семь метров, высота (в зависимости от числа ступеней) — 82-95 метров. На низкую околоземную орбиту New Glenn доставляет до 47 тонн грузов, на геопереходную — до 13 тонн.

