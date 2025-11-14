Наука и техника
10:06, 14 ноября 2025Наука и техника

Американская ракета New Glenn стартовала второй раз

Ракета New Glenn успешно запустила миссию ESCAPADE к Марсу
Иван Потапов
Фото: Steve Nesius / Reuters

Ракета New Glenn с околомарсианскими космическими аппаратами Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США). Об этом сообщает НАСА.

Пуск состоялся 12 ноября в 23:55 московского времени. Через 34 минуты после старта пара спутников отделилась от носителя. Прибытие миссии к Марсу ожидается в сентябре 2027 года.

Состоявшийся запуск стал вторым для носителя New Glenn компании Blue Origin.

Ранее компания переносила запуск New Glenn с ESCAPADE.

В рамках миссии ESCAPADE планируется изучить взаимодействие солнечного ветра и атмосферы Марса, в результате которого газовая оболочка Красной планеты перетекает в космическое пространство, представить обновленную карту остаточной магнитосферы Марса и протестировать новую траекторию полета к планете.

