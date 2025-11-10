Blue Origin установила новую дату пуска New Glenn с ESCAPADE

Blue Origin установила на 12 ноября новую дату пуска New Glenn с ESCAPADE

Компания Blue Origin установила новую дату попытки запуска ракеты New Glenn с околомарсианскими космическими аппаратами Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Новая попытка запуска ракеты с парой спутников намечена на 12 ноября в 22:50 московского времени. По данным Blue Origin, вероятность благоприятной погоды для запуска составляет 65 процентов.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Blue Origin отменила запуск New Glenn с ESCAPADE, намечавшийся на 9 ноября. Запуск ракеты с околомарсианскими спутниками отложили из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

В рамках миссии ESCAPADE планируется изучить взаимодействие солнечного ветра и атмосферы Марса, в результате которого газовая оболочка Красной планеты перетекает в космическое пространство, представить обновленную карту остаточной магнитосферы Марса и протестировать новую траекторию полета к планете.