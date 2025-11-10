Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:50, 10 ноября 2025Наука и техника

Blue Origin установила новую дату пуска New Glenn с ESCAPADE

Blue Origin установила на 12 ноября новую дату пуска New Glenn с ESCAPADE
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания Blue Origin установила новую дату попытки запуска ракеты New Glenn с околомарсианскими космическими аппаратами Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Новая попытка запуска ракеты с парой спутников намечена на 12 ноября в 22:50 московского времени. По данным Blue Origin, вероятность благоприятной погоды для запуска составляет 65 процентов.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Blue Origin отменила запуск New Glenn с ESCAPADE, намечавшийся на 9 ноября. Запуск ракеты с околомарсианскими спутниками отложили из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

В рамках миссии ESCAPADE планируется изучить взаимодействие солнечного ветра и атмосферы Марса, в результате которого газовая оболочка Красной планеты перетекает в космическое пространство, представить обновленную карту остаточной магнитосферы Марса и протестировать новую траекторию полета к планете.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

    «VK Видео» масштабно обновился

    Серийных похитителей собак для ресторанов Москвы задержали

    В России отреагировали на отключение света во время интервью Зеленского

    Российские производители электроники попросили платить заранее

    Врач рассказала об изменениях в организме после включения в рацион одного яблока в день

    В Подмосковье обнаружили тело убитой 28 лет назад девочки

    Директор российского магазина расправился с подчиненной в своей квартире

    Бывший ватерполист сборной России объяснил решение сменить гражданство

    Замминистра образования российского региона пойдет под суд за многомиллионную взятку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости