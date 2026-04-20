Ракета New Glenn вывела спутник BlueBird 7 на нештатную орбиту

Ракета New Glenn вывела спутник BlueBird 7 на нештатную орбиту, сообщает портал NSF.

Третий старт ракеты New Glenn состоялся 19 апреля с площадки в штате Флорида (США). В ходе миссии состоялся первый повторный полет первой ступени носителя, которая успешно опустилась на платформу Jacklyn в Атлантическом океане. Первый раз ступень использовалась в ноябре 2025 года, то есть между запусками элемента ракеты прошло 157 суток, что является, как пишет портал, «впечатляющим достижением для первого повторного полета».

Если первая ступень New Glenn отработала успешно, то со второй возникли проблемы: компания Blue Origin сообщила, что спутник BlueBird 7 отделился от второй ступени на час позже запланированного.

AST SpaceMobile — оператор спутника — заявила, что космический аппарат выведен на более низкую, чем ожидалось, околоземную орбиту, а возможности собственных двигателей спутника не позволяют ему достигнуть штатной орбиты. AST SpaceMobile добавила, что BlueBird 7 будет сведен с орбиты.

Спутник BlueBird 7 должен был стать вторым в группировке Block 2. Космический аппарат оснащен разворачивающейся фазированной антенной решеткой общей площадью около 220 квадратных метров. Спутник предназначался для обеспечения прямой сотовой связи формата 4G/5G для смартфонов без специальных модемов, поддерживающих прием сигнала из космоса. В планы AST SpaceMobile входит развертывание примерно 90 таких спутников.

В ходе второго запуска ракета New Glenn стартовала с околомарсианскими космическими аппаратами Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE).

Диаметр носителя New Glenn составляет семь метров, высота (в зависимости от числа ступеней) — 82-95 метров. На низкую околоземную орбиту New Glenn доставляет до 47 тонн грузов, на геопереходную — до 13 тонн.