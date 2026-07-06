Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 6 июля 2026Россия

Российский командир рассказал о четырех часах непрерывного боя с ВСУ

Минобороны: Российские бойцы удержали рубеж после четырехчасового боя с ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы удержали рубеж после четырехчасового боя с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Подробности операции рассказал командир взвода, младший лейтенант Олег Ерахтин, его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Ерахтин вспомнил, как разделил бойцов на штурмовые группы и лично повел одну из них. По его словам, используя особенности местности и разведанные, военнослужащие незаметно подошли к рубежам атаки. Первый опорный пункт удалось занять быстро.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы из минометов и с применением дронов, российский командир развернул на захваченном рубеже наблюдательный пункт и передавал данные о передвижениях ВСУ. «Это позволило российской артиллерии вести точный огонь по позициям украинских формирований в глубине обороны и наносить им тяжелые потери», — отметил Ерахтин.

Последующий бой длился четыре часа. Все это время ВСУ беспрерывно атаковали позицию российской штурмовой группы, но им удалось удержать рубеж.

«После подавления огневых точек артиллерией штурмовики перешли в наступление и захватили еще один опорный пункт. Далее штурмовые подразделения продвинулись вглубь обороны противника и заняли выгодные позиции для дальнейшего наступления», — заключил командир.

Ранее ветеран специальной военной операции (СВО) Георгий Субоч рассказал, как его рота воевала в полном окружении ВСУ под Угледаром. По его словам, при поддержке беспилотников и крупнокалиберной техники им удалось пробить коридор и откатиться на более выгодные позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

    Популярную певицу обматерили в московской бильярдной

    Пашинян приехал в Россию впервые после выборов

    Поджог АЗС в Подмосковье российской школьницей попал на видео

    Жителей одного штата США начали эвакуировать

    Появились детали разговора Трампа с главой ФИФА из-за отмены красной карточки американцу

    Новые откровенные фото Ирины Шейк оценили в сети фразой «мы в сексуальном страхе»

    Власти сделали заявление после штурма россиянами дома из-за гадалки и пропавших детей

    Российский командир рассказал о четырех часах непрерывного боя с ВСУ

    В России рассказали о юбилее «танка Ла-Манша»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok