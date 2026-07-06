Минобороны: Российские бойцы удержали рубеж после четырехчасового боя с ВСУ

Российские бойцы удержали рубеж после четырехчасового боя с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Подробности операции рассказал командир взвода, младший лейтенант Олег Ерахтин, его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Ерахтин вспомнил, как разделил бойцов на штурмовые группы и лично повел одну из них. По его словам, используя особенности местности и разведанные, военнослужащие незаметно подошли к рубежам атаки. Первый опорный пункт удалось занять быстро.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы из минометов и с применением дронов, российский командир развернул на захваченном рубеже наблюдательный пункт и передавал данные о передвижениях ВСУ. «Это позволило российской артиллерии вести точный огонь по позициям украинских формирований в глубине обороны и наносить им тяжелые потери», — отметил Ерахтин.

Последующий бой длился четыре часа. Все это время ВСУ беспрерывно атаковали позицию российской штурмовой группы, но им удалось удержать рубеж.

«После подавления огневых точек артиллерией штурмовики перешли в наступление и захватили еще один опорный пункт. Далее штурмовые подразделения продвинулись вглубь обороны противника и заняли выгодные позиции для дальнейшего наступления», — заключил командир.

Ранее ветеран специальной военной операции (СВО) Георгий Субоч рассказал, как его рота воевала в полном окружении ВСУ под Угледаром. По его словам, при поддержке беспилотников и крупнокалиберной техники им удалось пробить коридор и откатиться на более выгодные позиции.